Pekín envía a casa a los estudiantes de los campus universitarios

Los jóvenes que tomaron el tren este martes no son los mismos que manifestaron contra las restricciones sanitarias estos últimos días. Pero el hartazgo los llevó a tomar una decisión radical. “Hicimos pruebas de Covid durante cuatro días seguidos y hasta ahora nos dejan salir. Estoy feliz de poder volver a mi casa. Este año solo pude estudiar tres meses y no sé si podré volver el próximo, entonces me llevé todas mis pertenencias”, explica otra estudiante de la universidad de Jiaotong.