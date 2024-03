Película Oppenheimer, gran favorita para los Oscar

La combinación de un director reverenciado, un elenco impecable, éxito comercial y crítico y un tema relevante indica que "no hay ninguna razón para pronosticar otra cosa", dijo Scott Feinberg, columnista de premios de The Hollywood Reporter a AFP. "Sería una sorpresa como ninguna otra si 'Oppenheimer' no gana" mejor película, dijo.

"Barbie", lanzada el mismo fin de semana que "Oppenheimer" y con más de 1.400 millones de dólares en taquilla, la surreal sátira feminista puede dejar la gala con las manos vacías. Además de competir en premios técnicos como vestuario, tiene dos piezas en el rubro de mejor canción.Tanto "What Was I Made For", de Billie Eilish, y la poderosa balada "I'm Just Ken", entonada por el nominado a mejor actor de reparto Ryan Gosling, sonarán en vivo en la gala del domingo.