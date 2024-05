Periodistas en Gaza: Arriesgar la vida para informar es, más que una misión, un deber

"¿Por qué sigo haciendo este trabajo? Es una cuestión de principios. Sí, periodistas están perdiendo la vida en Gaza, soy consciente de ello. Pero elegí no hacer noticia, es decir, no tratar el evento en el momento en que sucede. Cubrir las noticias te expone. No temo por mi vida, pero tengo miedo de que mi hija, que ha perdido a su padre, también pierda a su madre", explica.

En el norte de la Franja de Gaza, Said Kilani, fotoperiodista, ya no trabaja como tal. "Sigo siendo periodista", dice. "Pero fui arrestado y luego liberado por el ejército israelí, que destruyó mi equipo. Mi hijo murió en esa guerra, mi casa fue pulverizada. Soy un refugiado que vive entre diferentes centros de acogida. Así que sí, hoy me siento amenazado y tengo miedo de que me maten", añade.