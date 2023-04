Perú: la intensa temporada de lluvias se convierte en catástrofe

En el país, más de 300.000 personas han sido afectadas por las inundaciones, 6.600 casas han sido destruidas, 13.000 ya no son habitables y 171 escuelas han sido destruidas. Ante la lentitud de los rescates, la población protesta, sobre todo en Piura, ciudad que se declaró en huelga el pasado martes.

Seis años después, este programa tiene pocos resultados, lo que no sorprende a Abraham Levy, director de la empresa Ambiental Andina, especializada en estudios climáticos: "No, no ninguna sorpresa. Tengo 61 años, llevo 25 años presentando el clima en televisión y radio y esta historia es la misma hace 25 años. Cambian los actores, nada más”.