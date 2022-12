Por llegar al mundial de Qatar: hinchas mexicanos dejan alma, corazón y vida

En ese momento no había hincha del Guadalajara o del América, las diferencias no existían, ni las rivalidades. El sentimiento que unía a todos era por México en el mundial.

Qatar no iba ser la excepción. Hincha que se respeta, no iba dejar pasar esta cita. Muchos fans de la ‘tri’ mexicana pasaron noches sin dormir con tal de obtener un ticket para los partidos de su selección. “Toda una madrugada estuvimos esperando frente a la computadora. Tuvimos los tres sorteos y no salimos seleccionados, hasta el último. Pensábamos que ya no íbamos a venir”, comenta un aficionado mexicano al micrófono de RFI.