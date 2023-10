¿Por qué es tan importante Rafah, el único paso fronterizo entre Gaza y Egipto?

Por último, el tráfico entre Gaza y Egipto también es subterráneo, con distintos grados de densidad en función de la situación geopolítica. Entre 2007 y 2011, según la UNRWA, casi 1.500 túneles fueron utilizados activamente por los palestinos para eludir el bloqueo israelí sobre la Franja de Gaza. "No para armas, sino para gas, gasolina, agua... Las armas no pasan por Egipto, van por mar. La costa de Gaza es una importante zona pesquera. Pero la marina israelí, poco desarrollada, no está en condiciones de controlar todas los pequeños botes y lanchas pneumáticas que la recorren. Tras el regreso al poder, los militares egipcios se han dedicado a inundar los túneles subterráneos. "En los últimos tres años, debido al acercamiento entre El Cairo y Hamás, los túneles que quedan no han sido muy activos", explica nuestro corresponsal en El Cairo.