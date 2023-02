¿Por qué la economía rusa resiste a las sanciones occidentales?

Si las sanciones aún no han cortado las fuentes de financiación de la guerra contra Ucrania, como lo esperaba Occidente, se debe sobre todo a que las sanciones más duras -las relativas al petróleo- llegaron demasiado tarde para ser efectivas en 2022. Requirieron meses y meses de negociaciones entre los miembros de la Unión Europea. Este retraso que permitió a Moscú redirigir sus exportaciones a China e India. Y también seguir exportando gas y petróleo a Europa hasta finales de 2022.

Cuando Vladimir Putin se alegra de los buenos resultados del mercado laboral, no menciona la hemorragia de la demanda, provocada por una parte por el servicio militar obligatorio. Más de 300.000 hombres han sido movilizados. Y por otro lado, la demanda se ha derrumbado por la huida al extranjero de quienes quieren escapar de la guerra. Medio millón de rusos han abandonado su país en los últimos doce meses. No se informa de este tipo de estadísticas. Las autoridades ya no publican algunos datos sobre la marcha de la economía, como las cifras del comercio exterior. Por lo tanto, es difícil formarse una opinión sobre el estado real de la economía rusa.