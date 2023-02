¿Por qué la juventud francesa se moviliza contra la reforma de pensiones?

Desde el inicio de las manifestaciones, los jóvenes han sido muy visibles en las manifestaciones contra la reforma de pensiones en Francia . ¿Qué empuja a la calle a una generación que aún no ha entrado en la vida profesional? ¿Puede esta participación ser decisiva en las manifestaciones?

Si bien es difícil medir con precisión el alcance de estas movilizaciones, la presencia de la generación joven, con consignas como "Metro, trabajo, bodega" o "Tú nos pones el 64, nosotros mayo del 68" , en las manifestaciones es innegable. Un interés que es preciso resaltar, según el sociólogo Paolo Stuppia, especialista en movimientos sociales y movilizaciones estudiantiles. Según el especialista, los últimos intentos de reforma de esta rama de la seguridad social francesa, no habían levantado realmente a la juventud, ya sea en 2007 en los regímenes especiales, en el 2010 con la reforma Woerth-que elevaba la edad legal de jubilación de 60 a 62 años- o con la reforma encaminada a aumentar progresivamente el período de cotización.

Entonces, ¿ qué los impulsa a manifestar en contra de una reforma que parece lejana cuando tienes 16 o 20 años y aún no han iniciado una vida profesional? Un tema de "solidaridad" hacia la gente mayor explican en un primer lugar, sobre todo porque sus padres suelen estar a pocos años de la edad de jubilación. Por lo tanto, se sienten preocupados por estos dos motivos y añaden que quieren poder aprovechar este tiempo con sus seres queridos mientras aún gocen de buena salud. Aquí encontramos el tradicional llamado a la “convergencia de luchas”.

Pero las motivaciones van mucho más allá. Con estos dos años adicionales de trabajo, los jóvenes entrevistados temen que progresivamente tengan dificultades para insertarse en el mercado laboral. “Estos son dos años en los que la empresa no contratará personal nuevo”, señala Louis, de 24 años, quien acaba de terminar sus estudios. Cuanto más tiempo trabaje la gente, más ajustado será el mercado laboral para nosotros”, agrega.

La emergencia climática vuelve a estar en boca de los jóvenes entrevistados. En este contexto, los debates sobre la extensión del período de cotización parecen totalmente desfasados ​​con las preocupaciones de una generación que no sabe cuál será su futuro. Para Léonard Sandeau, estudiante de maestría en Science Por Paris, el poder actual, aunque tenga apariencia de juventud con su presidente cuarentón, “sigue hablando como los políticos de hace 40 años”.

“Para nosotros, esta reforma es la gota que derramó el vaso, resume Maëlle Nizan, vicepresidenta encargada de asuntos sociales de la Federación de Asociaciones Generales de Estudiantes (FAGE). En los últimos años hemos puesto en manifiesto la precariedad de los estudiantes, también vemos que los jóvenes están muy preocupados por su futuro, por la crisis climática, por las dificultades de inserción profesional y esta reforma no ayudará, al contrario, traerá más dificultades».

¿Cómo consolidar este movimiento y hacerlo decisivo para el futuro de la reforma? Paolo Stuppia tiene cuidado de no predecir el futuro: el éxito o no de un movimiento depende de varios parámetros, en particular la participación de personas menos politizadas o, a priori, menos propensas a movilizarse, señala. “Pero los jóvenes son actores de primer orden y participan en la visibilización de las demandas”, confirma este especialista.