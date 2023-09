¿Por qué Marruecos no acepta la ayuda oficial de Francia para los damnificados?

El Reino de Marruecos ha aceptado la ayuda de España, Reino Unido, Catar y Emiratos árabes unidos para hacer frente a las consecuencias devastadoras del sismo del viernes que ha dejado más de 2.500 muertos. Rabat, sin embargo, no ha dicho nada sobre la propuesta de Francia. Las relaciones entre los dos países no pasan por su mejor momento por el caso de espionaje Pegasus, por el Sahara Occidental y por el no respeto de las autoridades marroquíes de los acuerdos migratorios.