¿Por qué se han roto los lazos diplomáticos entre Honduras y Taiwán?

Con el 74% de su población en condición de pobreza, Honduras pide a Taipéi mayor cooperación económica. Según Reina, este pedido de "relaciones más importantes" no tuvo una respuesta satisfactoria.

Los diputados taiwaneses solicitaron información al gobierno acerca de una presunta solicitud de ayuda de $us 2.500 millones por parte de Honduras, a modo de restructuración de la deuda que el país tiene con Taiwán. El canciller taiwanés no confirmó pero aseguró que no planeaba aceptar “peticiones irracionales”.