Premio Nobel de la Paz 2023: la iraní Narges Mohammadi ausente para recibirlo

Mohammadi, de salud delicada, estuvo en huelga de hambre unos días a principios de noviembre porque las autoridades penitenciarias no querían trasladarla al hospital por no querer cubrirse la cabeza con un velo.

Sus dos hijos están exiliados en Francia desde 2015 y hace nueve años que no ven a su madre. Ninguno de los dos sabe si volverán a verla con vida.

"Merece la pena sacrificarse y dar la vida por la causa 'Mujeres, Vida, Libertad', por la libertad en general y por la democracia, porque al final estas tres cosas no tienen precio", declaró Kiana en una rueda de prensa el sábado.

"En lo que respecta a volver a verla viva algún día, personalmente, soy bastante pesimista", confesó. "Quizá la vea dentro de 30 o 40 años, pero si no es así, no creo que vuelva a verla nunca. Pero no pasa nada porque mi madre siempre estará conmigo en mi corazón y con mi familia".