Preocupa el aumento de muertes por sobredosis de drogas en Canadá

En Canadá, casi 40.000 personas han muerto como consecuencia de sobredosis de drogas desde 2017. Lejos de remitir, la crisis va en aumento en todo el país. Al igual que en Estados Unidos, los estragos de los opioides, en particular del fentanilo, son cada vez más visibles en las grandes ciudades.

"Aquí está nuestro equipo de reanimación, preparado de antemano, los tres cilindros de oxígeno, las máscaras. No queremos perder ni un segundo en una situación de sobredosis". Cuando Alex Berthelot, de la organización Cactus, hace visitar la sala en la que unos 80 usuarios se inyectan drogas todos los días bajo supervisión, se apresura a señalar la presencia de equipos de emergencia. Y con razón...

Drogas con efectos cada vez más devastadores

En Montreal, las drogas disponibles en el mercado negro han cambiado. En el último lustro, el consumo de opiáceos ha aumentado. Las metanfetaminas, psicoestimulantes que disminuyen las inhibiciones, también desempeñan un papel cada vez más importante en este cóctel. Es lo que ha observado Céline Côté, trabajadora de la calle del Equipo Móvil de Mediación e Intervención Social de la ciudad de Montreal. “Con la metanfetamina se nota la diferencia", declaró a La Presse el 24 de julio.” La gente entra en psicosis . Ya no están ahí, no se puede mantener una conversación con ellos. Se deterioran en seis meses“.

Los abandonados

Aquí, como en todas partes, la pandemia ha dejado huellas indelebles. El sistema sanitario, ya bajo presión, está fallando a los más desfavorecidos. Los problemas de salud mental se acumulan porque no hay suficientes personas para tratarlos. Por no hablar de los servicios de desintoxicación, en gran medida insuficientemente financiados, que no dan abasto. La crisis de la vivienda hace el resto. Incapaces de hacer frente a la espiral de los alquileres, muchas personas se encuentran sin hogar. La droga parece ser su única salida.