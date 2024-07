¿Puede Joe Biden ser reemplazado como candidato?

El New York Times pide incluso al candidato de 81 años que se retire de la carrera. "El mayor servicio público que Biden podría hacer hoy sería anunciar que no se presentará a la reelección", escribe el diario.

El propio candidato quiso tranquilizar a la gente al día siguiente del debate, en un mitin en Raleigh (Carolina del Norte). "No volvería a presentarme si no creyera, con todo mi corazón y toda mi alma, que puedo hacer este trabajo", juró, descartando por el momento la posibilidad de retirar su candidatura. Él es el único que puede decidir, y sólo su esposa Jill puede convencerle de que se retire", insiste Dominique Simonnet, escritor y especialista en Estados Unidos. “La dirección demócrata, si quiere, no puede echarlo".