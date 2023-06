Quand Memes, un juego de mesa acusado de difundir la cultura de la violación

Un juego de mesa que parece inocente a primera vista. Sin embargo, Quand Memes se encuentra en los últimos días en el centro de una polémica en las redes sociales, después de que un ex candidato a las legislativas de la coalición de izquierdas NUPES, Noé Petit, publicara un tuit para denunciar el contenido de algunas de las cartas que según él promueven la cultura de la violación.

"Descubrí Quand Memes en un bar de juegos . Hay un montón de cartas, la mayoría más o menos graciosas, para tomárselas en segundo grado, pero algunas se pasan de la raya, lo que plantea un verdadero problema. Incluso sin alcohol, tienes que releerlas dos o tres veces para estar seguro, y por desgracia no estás soñando, eso es lo que dicen", afirma Petit al diario Le Parisien.

De las 220 cartas que se ofrecen, tres en particular llaman la atención: "Cuando él cambia de agujero ‘sin querer’", "Cuando ella te suplica que no acabes dentro de ella", "Cuando te la chupan y estás a punto de correrte, pero no le avisas", unas propuestas que para muchos internautas van demasiado lejos.