El RDK es una división dentro de la Legión Internacional del Ministerio de Defensa de Ucrania. No es una empresa militar privada -como Wagner- ni un movimiento partisano. Es una unidad militar al igual que el regimiento Kalinovsky, el batallón Georgiano y otras unidades de la Legión Internacional Ucraniana. Se unieron a la Legión en agosto del año pasado y antes tenían el estatus de fuerza de defensa territorial. El núcleo de la RDK son ciudadanos de la Federación Rusa que lucharon en el batallón Azov. A ellos se unieron los que estaban en Ucrania al principio de la guerra.

Por supuesto, es difícil organizar el reclutamiento de voluntarios. La idea del Consejo Civil nació en los primeros días de la guerra. Los fundadores son personas que comprendieron enseguida cuáles eran nuestros objetivos y que no teníamos tiempo que perder en discusiones. Los primeros contactos con Ucrania tuvieron lugar en marzo del año pasado, pero tras los sucesos de Bucha e Irpin, Zelenski promulgó un decreto por el que prohibía a los ciudadanos rusos entrar en Ucrania, lo que ralentizó considerablemente el proceso. Nos ayudó mucho que Denis Sokolov, un investigador del Cáucaso muy famoso y respetado entre los musulmanes, fuera uno de los cofundadores del Consejo Civil. Nos permitió establecer relaciones con el comandante del batallón de Crimea, Isa Akaev. Ahora está muy claro que somos aliados de Ucrania y estamos agradecidos a los ucranianos que nos han ayudado todo este tiempo. Valoramos su confianza.

Los que pasan por nuestra estructura no son necesariamente ultraderechistas. También existe el batallón "Siberia", que recluta voluntarios de izquierda y anarquistas en particular. Por eso los voluntarios pueden elegir a qué división unirse.

También proporcionamos equipamiento, formación, transporte para los voluntarios, apoyo a sus familias y a los propios voluntarios siempre que no estén contratados por el ejército ucraniano y no reciban remuneración.

El Consejo Civil es una organización amplia, lo que significa que deben participar todos aquellos que estén dispuestos a luchar por su patria (signifique lo que signifique esa palabra). Por eso en esta organización los nacionalistas rusos se ven obligados a acomodar la presencia de nacionalistas circasianos o yakutos. Los de izquierda con los de derecha, los musulmanes con los ortodoxos, etc. En primer lugar, es bastante lógico. Si no te gusta que sólo luchen los de derecha, únete a nosotros. En segundo lugar, en Rusia ha habido demasiada discriminación y enfrentamiento entre las personas. Mientras un hombre no cometa un delito, tiene derecho a pensar lo que quiera. Y la marginación de los nacionalistas por parte de la intelectualidad liberal ha empujado a algunos de ellos hacia el fascismo y el nazismo. Cuando los nacionalistas rusos pasan a la ofensiva con los chechenos o los yakutos, es difícil culparles de su nazismo o fascismo.