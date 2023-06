¿Qué impacto tendrá el fin de la discriminación positiva en las universidades de EE. UU.?

El punto, dijo el magistrado John Roberts, era que los estudiantes deben ser evaluados individualmente y deben ser tratado en función de sus experiencias como individuos, no en base a su raza.

“Nuestros dirigentes quieren hacernos retroceder, suprimiendo de las cuestiones raciales en la educación en varios Estados, acabando con derecho constitucional al aborto o restringiendo el derecho de voto. Así que esta decisión del Tribunal Supremo no me sorprende. No creo que se pueda confiar en que las universidades elijan equitativamente a sus estudiantes”, dice en Washington a RFI Taneisha Fair, una estudiante afroamericana.