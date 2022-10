"Que se acabe ya": los brasileños, saturados de una agresiva y larga campaña electoral

Marcelo siente que se está enfermando, Alexia dejó de chatear con sus vecinos y Luciene no ve la hora de que se acabe: el duelo electoral entre Lula da Silva y Jair Bolsonaro tiene a muchos brasileños hartos, luego de una campaña polarizada y repleta de desinformación.

"Me estoy enfermando porque hay mucho desencuentro", dice a la AFP Marcelo Brandão Viana, un votante de Bolsonaro, lamentando una campaña "sobrecargada" de "fakenews" y ataques entre los bandos competidores.

"Me siento exhausto, estoy harto" , dice a la AFP este abogado barbudo de 65 años, pelo blanco y bañador verde con la bandera de Brasil, que votará nulo.

Evitar problemas

En Sao Paulo, Alexia Ebert silenció su grupo de WhatsApp del condominio, convertido en un hilo continuo de información política y desinformación. "No aguantaba más", afirma la estudiante, de 22 años.

Algunos, como Aline Tescer, se quejan de que las propuestas para los próximos cuatro años brillaron por su ausencia . "Me veo igual que en la pasada elección: son siempre las mismas cosas, las mismas acusaciones y me siento sin opción de voto", dice la mujer de 35 años, en Sao Paulo.

"Prefiero no decir por quién voto porque uno tiene miedo de las reacciones de las personas. No hablo sobre política porque genera problemas", dice en Brasilia esta comerciante de 48 años, vestida con una blusa verde y amarilla de la bandera brasileña, símbolo nacional que "infelizmente" se apropiaron los bolsonaristas.

"Anestesia"

El agotamiento no aparece en los sondeos que se publican semanalmente, pero expertos la notan en la calle y en internet, en un país con 171,5 millones de usuarios de redes sociales en 2022 (80% de la población, +14% respecto a 2021), según el estudio Digital de las agencias We Are Social y Hootsuite.