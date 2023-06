¿Quién es Paul-Henri Nargeolet, el francés que se encuentra en el submarino desaparecido?

En abril de 2022, Nargeolet publicó un libro sobre su experiencia. "Cuento cómo conocí a dos supervivientes el mismo día, una por la mañana, que me dijo: 'No me gusta lo que estás haciendo porque mi padre murió en el pecio, no me gusta, tenemos que dejar todo esto en paz'. Ese mismo día, por la tarde, conocí a otra superviviente que me dijo: 'Me gusta lo que estás haciendo y, por cierto, mi madre se ha dejado su collar de perlas en la mesilla de noche. ¿Puedes ir a buscarlo? ' Son dos formas distintas de ver las cosas", explicó.