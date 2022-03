'¿Quién será el próximo objetivo de Putin?, se preguntan seriamente los europeos'

Escucha esta nota aquí

Siemon Wezeman, coautor del informe anual del Instituto Internacional de Estudios para la Paz (SIPRI) de Estocolmo, explicó a RFI por qué las opiniones públicas europeas, tras la invasión rusa a Ucrania, son más sensibles al argumento de un aumento drástico del presupuesto en defensa. En la mente de todos hoy en Europa está la pregunta: ¿quién será el próximo?

Europa ha sido el continente que importó más armas en los últimos cinco años, según un informe del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI) titulado "Europa es el nuevo punto caliente".

Si se compara el lapso entre 2017 y 2021 con el anterior, Europa registra un aumento de la importación de armas en un 19%. En el resto del mundo, en cambio, cayeron un 4,6%.

El alza de las importaciones europeas de armas comenzó en 2014, tras la anexión rusa de Crimea. ¿Se acelerará esta tendencia teniendo en cuenta el contexto de guerra en Ucrania?

"Muchos gobiernos europeos aumentaron su presupuesto bélico a partir de 2014 a causa de la anexión rusa de Crimea. Fue así como reaccionaron varios de ellos. Ahora, a causa de lo que está pasando en Ucrania, varios países europeos han dicho claramente que van aumentar sus gastos militares de manera drástica. Una gran parte se destinará a nuevos equipos y una gran parte de ello, será para las importaciones”, explica Siemon Wezeman, investigador del SIPRI.

Pero, ¿de cuánto puede ser el aumento? ¿Existen estimaciones al respecto?

"No sé, no tengo la menor idea. Además, todo depende de lo que ocurra en los próximos meses en Ucrania. Si hay, por ejemplo, una solución en la que Rusia deja de ser una amenaza como sí lo es hoy. En ese caso, entonces, los Estados que están gritando que quieren aumentar sus gastos militares pueden pensar que la situación no es tan mala como se veía a comienzos de 2022", precisa Wezeman.

Por el momento, sin embargo, lo que se verifica es un cambio muy significativo de las opiniones públicas europeas sobre estos temas. A este respecto, Siemon Wezeman nos explicó lo siguiente:

"Antes de 2014, si usted decía que era necesario gastar un 2% de nuestra economía nacional en defensa, muchos Estados europeos hubieran respondido: 'Usted está loco'. Pero después de 2014, y la anexión rusa de Crimea, esa idea era más aceptada, sobre todo, por los Estados llamados la 'línea de frente', los del Este de Europa. Sin embargo, seguían las resistencias en varias capitales europeas. Este argumento no se podía vender en Alemania, Suecia, Dinamarca, España. Era difícil decir que había que gastar mucho más en defensa. Pero ahora es distinto. Tras la invasión rusa a Ucrania, vemos que Rusia es muy poco fiable. De hecho, muchos se preguntan ahora quién será el siguiente país invadido después de Ucrania. Eso es lo que está en la mente de todos. En cambio, hace unos meses, ante la perspectiva de que Ucrania fuera invadido, la gente levantaba los hombros y decía… 'nooo… eso no va pasar'. Hoy se ha vuelto serio preguntarse ¿quién será el próximo? Entonces la opinión pública europea sí ha cambiado mucho. Ahora sí se puede vender la idea de que tenemos que hacer más por nuestra defensa y que esto tendrá un costo".