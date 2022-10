Reino Unido: El ministro de Finanzas es destituido por Liz Truss en plena tormenta política

Kwasi Kwarteng, que este jueves 13 de octubre había asegurado que "no se iba a ninguna parte" pese a la agitación provocada en los mercados financieros por los controvertidos planes económicos del gobierno, "ya no es ministro de Finanzas", informó la BBC. Jeremy Hunt lo remplazará, informó el gobierno.

Poco después, este ultraliberal de 47 años nacido en Londres de padres inmigrantes de Ghana confirmaba en Twitter que la primera ministra Liz Truss, su aliada de larga data, lo había empujado a dejar el cargo: "Me ha pedido que me haga a un lado como su ministro de Finanzas. He aceptado", escribió en una carta dirigida a la primera ministra.