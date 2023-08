Reino Unido: nuevo aplazamiento de la entrada en vigor de los controles sanitarios post-Brexit

Los productores británicos se sienten en desventaja

A primera vista, no hay ninguna desventaja en no llevar a cabo estos controles. El aplazamiento se produce a petición de los importadores, que temían no estar preparados para el inicio de los controles. Y no cambia gran cosa: es sólo una continuación del statu quo, con productos europeos que siguen ocupando las estanterías de los supermercados al mismo precio, o al menos sin sobreinflación.