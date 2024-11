Riada en Valencia: 'Fue como un tsunami al revés: de la tierra al mar'

Roberto Narro Otero: En principio, encontrar cadáveres. Todavía quedan muchos desaparecidos y tenemos muy pocas esperanzas de encontrar personas con vida. Segundo, intentar abrir viales de carretera, repartir alimentos, medicinas, apartar coches, todo lo que se pueda hacer. Todavía no tenemos mucha infraestructura, aunque han prometido que va a llegar mucha gente y mucha maquinaria pesada, que es lo que hace falta.

RFI: ¿Cómo fueron estos días en los que no había ni esa maquinaria, ni esa infraestructura, ni esos militares, ni todo lo que se requiere?

Roberto Narro Otero: Nosotros llegamos el viernes. Ya habían pasado dos días y el caos era total. Ahora está mejorando un poquito. El fin de semana, junto con los voluntarios, ha venido mucho ejército, Guardia Civil, nosotros, voluntarios de la Guardia Civil. Pero, al principio, era un poco caótico. Los vecinos se quejaban. Nosotros estuvimos haciendo lo que podíamos. Al principio, nuestra actividad principal era encontrar a alguien con vida. El trabajo no se centraba en llevar comida y medicinas, sino en encontrar, encontrar, encontrar gente para ver si podíamos salvarla. Ahora ya se ha perdido un poquito la esperanza.

Roberto Narro Otero: Nosotros, no. Pero ayer se encontró a un bebé y a una mujer. La mujer llevaba cuatro días en el coche y el bebé también. Estaba debajo de muchos coches. Y es que cada día que pasa, o cada hora que pasa, es peor.

RFI: Si no encuentran vivos, me imagino que sí encuentran cadáveres.

Roberto Narro Otero: Aquí en Valencia todos los años hay riada y siempre se inundan los garajes, pero media rueda. Entonces, la gente está acostumbrada a que cuando llueve, que es la "gota fría", todo el mundo baja, sube los coches y se soluciona el problema. Pero, la gente no se esperaba esta barbaridad. En dos minutos, tres minutos ya estaba todo inundado. Ha sido como un tsunami de la tierra al mar, un tsunami al revés.

Roberto Narro Otero: Pues que no te imaginas que un país de este nivel pueda sufrir tanto daño por una catástrofe natural. Yo creo que me quedo con eso porque hemos estado en Filipinas, en Nepal, República Dominicana, en Ecuador, que son países en los que las construcciones son más débiles que aquí en Europa. Pero que pase esto en el é"primer mundo", aquí donde todo está, al parecer, bien hecho, y que caigan 800 litros por metro cuadrado. Parece mentira que haya pasado aquí en mi casa, cuando siempre hemos ido fuera a sacar gente.

Roberto Narro Otero: Lo que pasa es que las alcantarillas están taponadas por el barro y todo lo que ha caído hoy vuelve a entrar otra vez en las casas. Como no hay desagües, entonces es como perder un día de trabajo. Tampoco ha caído mucho. No sé lo que habrán caído, 30 litros, 20 litros. Ahora hay gente trabajando allí. O sea, que esto es un no parar.