Ricardo Montaner canta por primera vez en París

RM: Voy con el repertorio de toda mi vida. Tú sabes bien que me inicié hace unos cuantos años allá en Venezuela. Me ha costado un poco de trabajo afinar los detalles pero creo que la gente va a poder viajar en el tiempo…” adelanta Ricardo Montaner. “Para mí es una alegría enorme cantar en el Folies Bergères, que es un sitio icónico de Francia y de Europa. Voy con una banda que suena espectacular, con músicos de diferentes países. Va a estar divertido. Allá en Francia me espera una noche inolvidable.

Bueno pero es que yo creo que lo normal es eso, lo normal es que tú tengas 33 años de casado y que todavía estés perfectamente, y absoluta y totalmente enamorado ¡Y si no pa` qué, no!

Por supuesto Marlene dirige todos mis vídeos, como siempre, desde que la conocí de hecho. Marlene y yo todavía no éramos novios y ya me dirigió mi primer vídeo, entonces, como te podrás imaginar, trabajo cómodamente con ella. Aparte de que no pierdo la costumbre de que me dé órdenes ¡Tú sabes! (risas).