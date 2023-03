Ron DeSantis, el ‘Trump con cerebro’ que busca superar a su mentor

Ron DeSantis aún no es oficialmente candidato a la Casa Blanca, pero el título de sus memorias titulado ‘The Courage to be Free: Florida as a Model for Turning America Around’ (El valor de ser libre: Florida como modelo para cambiar EEUU') deja poco lugar a dudas. Durante las últimas semanas, el gobernador del Estado del Sol ha estado celebrando una serie de reuniones, lo que ha denominado la "Gira del proyecto de libertad".