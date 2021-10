Rusia: Actriz y director viajan al espacio para rodar la primera película en órbita

Escucha esta nota aquí

Un cohete Soyuz emprendió su viaje a la Estación Espacial Internacional este martes con una actriz y un cineasta rusos a bordo encargados de filmar la primera película de la historia en el espacio.

Con Anissa El Jabri, corresponsal de RFI en Moscú

El cohete Soyuz partió del cosmódromo ruso de Baikonur, en Kazajistán, y tiene previsto llegar a la Estación Espacial Internacional a las 12H12 GMT, según el plan de vuelo.

De este modo, Rusia busca este martes anotarse un punto en la competición espacial e incluso se adelantarse a la NASA.

Con su traje azul petróleo y las rodillas metidas bajo la barbilla, Yulia Peresild, de 37 años, se ha mostrado dando vueltas rápidas alrededor de sí misma en una pequeña caja en gravedad cero. Desde el 1 de junio, la estrella del cine ruso ha publicado en su cuenta de Instagram vídeos de su preparación en Baikonur para su próxima película, que se rodará en el espacio.

"Lo primero que pensé cuando me ofrecieron esta película fue: '¿Es esto realmente posible? Pero si es posible, me apetece mucho hacerlo", dice la actriz. ¿Tengo una patente de superhéroe? No. Soy una mujer normal y corriente", continúa.

Esta figura del cine patriótico está a punto de interpretar a un médico corriente que acude a una misión de emergencia para salvar la vida de un cosmonauta en apuros en un largometraje, titulado provisionalmente Vyzov (El desafío o La llamada, en ruso). No estará sola, porque además del comandante de la misión, Anton Shkaplerov, también vuela un director que ha entrenado mucho.

Doce días para rodar la película

"Intentamos aprender todo en cuatro meses y, efectivamente, es demasiado rápido con todo lo que hay que hacer. Había mucha teoría, práctica, deportes de traje, estaciones", dice Klim Chipenko, de 38 años. “Creo que es una tarea bastante factible”, afirma.

Klim Chipenko y Yulia Peressild tendrán doce días para rodar su película en la Estación Espacial Internacional antes de regresar a la Tierra. Se dice que la hazaña y el guión han encantado al presidente ruso. Serán los primeros en rodar una película de ficción en órbita, y para Rusia esto es lo más importante.

En cualquier caso, el proyecto ha causado controversia en la comunidad científica rusa. El director del programa de vuelos espaciales tripulados de la agencia espacial rusa, Sergei Krikalev, fue despedido el verano pasado por decir que el dinero se habría invertido mejor en investigación e innovación espacial.

La misión cinematográfica en órbita se anunció en septiembre, unos meses después de que la NASA diera a conocer un proyecto cinematográfico con el actor estadounidense Tom Cruise.