Rusia: barbas, teléfonos y tabletas prohibidos en el ejército

Otra protesta se refiere a la obligación de afeitarse. Incluso el líder prorruso de la región de Donetsk se indignó de inmediato. Denis Pushilin, que también tiene barba, no tardó en producir este mensaje en vídeo: "Sería una idea absurda, no aportaría nada bueno y no aportaría nada más en términos de disciplina militar. Causaría como mínimo malentendidos entre nuestros hombres en el frente. Pero me he puesto en contacto con la oficina de nuestro comandante y lo he aclarado. Nadie vendrá a inspeccionar a las tropas con ideas tan brillantes".