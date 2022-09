Rusia: el dolor invisible de las familias de los soldados

Mujer activa, acostumbrada a que su marido militar esté lejos de ella y de su familia durante meses, Evgenia Magomedova recibió su anuncio a principios de enero como una noticia ordinaria: "Me voy de ejercicios a Bielorrusia". Pero aún recuerda su llamada telefónica del 24 de febrero: "Me llamó muy rápido y me dijo 'cariño, no te preocupes, no te daré noticias durante un tiempo'. Y eso fue todo. No supimos nada de él durante un mes. Vi las noticias con mis padres y fue la primera vez que vi a mi padre tan asustado. Y cuando le dije 'papá, tengo miedo', me dijo 'yo también tengo miedo'", cuenta.