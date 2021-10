‘Saab maneja muchísima información financiera del entorno de Maduro’, dice el periodista Deniz

Escucha esta nota aquí

RFI entrevistó al periodista Roberto Deniz que ha cubierto la historia de Alex Saab para el sitio de noticias de investigación venezolano Armando.info y sobre quien pesa una orden de captura en Venezuela por "instigación al odio".

El empresario colombiano Alex Saab, acusado de corrupción y lavado, y cercano al presidente venezolano Nicolás Maduro, fue extraditado el sábado a Estados Unidos desde Cabo Verde.

“Enfrentaré el juicio con total dignidad (...). Deseo dejar claro que no tengo nada que colaborar con Estados Unidos, no he cometido ningún delito", declaró Camilla Fabri, esposa de Saab, leyendo el documento en una concentración organizada por las autoridades venezolanas en apoyo a Saab, en el centro de Caracas, a la que asistieron unas 300 personas.

Señalado de testaferro de Maduro, Saab comparecerá el lunes ante una corte de Florida, informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos en un comunicado.

El empresario de 49 años y su socio Álvaro Pulido, cuyo paradero se desconoce, están acusados en Estados Unidos de dirigir una vasta red que explotaba un sistema de subsidios alimentarios en Venezuela.

“Con esta extradición de Alex Saab hacia los Estados Unidos termina un largo proceso que se estaba llevando en Cabo Verde, donde Alex Saab fue detenido en junio del 2020 por una acusación que se remonta al año 2019 en un tribunal de Florida por lavado de dinero, entre otros delitos”, dice en conversación telefónica con RFI, el periodista Roberto Deniz, que ha cubierto la historia de Saab para el sitio de noticias de investigación venezolano Armando.info.

“Creo que ahora comienza una nueva etapa, Alex Saab debe enfrentar esta acusación y presentarse ante esta corte del estado de Florida. Y a partir de allí creo que vendrá una decisión de él y de su equipo de defensa, donde tendrán que decidir si él decide cooperar y colaborar con las autoridades de Estados Unidos. [Con el fin de que] las autoridades de Estados Unidos y de otros países, con la información que él tenga, puedan perseguir [a personas que hayan cometido] delitos fundamentalmente financieros.

O si finalmente él va a enfrentar el juicio y va a mantener esta narrativa que ha mantenido el chavismo desde hace poco más de un año cuando fue detenido, donde dicen que el señor Alex Saab es un supuesto diplomático venezolano, que era una especie de agente humanitario, un recurso para protegerlo”.

De acuerdo con la denuncia, Saab y su socio Pulido, habrían transferido 350 millones de dólares fuera de Venezuela a cuentas en el extranjero que poseían o controlaban. Ambos enfrentan hasta 20 años de prisión si son hallados culpables.

El gobierno venezolano emitió, apenas se conoció la noticia de su extradición, un comunicado denunciando el "secuestro" de su "embajador" por parte de Estados Unidos. Antes de quedar detenidos, no era público que Saab recibiera la nacionalidad venezolana y mucho menos que tuviera un título diplomático.

Además en retaliación a la extradición, el gobierno suspendió su participación en el proceso de negociación con la oposición en México, en el que intentó incluir a Saab como uno de sus delegados.

“Durante años, el chavismo negó la relación [con Alex Saab]”, dice Deniz sobre quien pesa una orden de captura en Venezuela por ‘instigación al odio’. “Nunca reconocieron el rol que él tenía. Cuando ocurre la detención, la gran sorpresa es que la Cancillería venezolana califica a este señor como un supuesto enviado especial del propio Nicolás Maduro, lo califica de ciudadano venezolano. Y no sólo eso, sino que seis meses después de detenido, en diciembre del 2020, Maduro lo nombra embajador de Venezuela ante la Unión Africana, buscando darle inmunidad diplomática, una vez que ya estaba detenido y enfrentando el proceso extradición.

Ayer [sábado 16 de octubre de 2021] al conocerse que la extradición [se efectuó], el chavismo ha puesto como condición para reanudar los diálogos políticos en México con la oposición, la liberación de Alex Saab. Toda esa artillería desplegada en favor de Alex Saab, revela mucho temor. Lo que yo creo es que Alex Saab maneja muchísima información, no solo de todos estos negocios, sino también de dónde han ido a parar cientos de millones de dólares de los fondos públicos venezolanos manejado discrecionalmente y sin ningún tipo de rendición de cuentas.

Desde su llegada a Venezuela, Alex Saab mantuvo prácticamente una relación cercana con el entorno familiar de Nicolás Maduro. Incluso cuando Alex Saab fue incluido en la lista Clinton por el Departamento del Tesoro a mediados de 2019, se hablaba de una relación estrecha con "los chamos".

Los chamos son los hijos de Cilia Flores, la primera dama Venezuela. Creo que Alex Saab maneja tanto información macro de lo que puede ser la corrupción en Venezuela, pero también información financiera del entorno más cercano del propio Nicolás Maduro”.

Hijo de un empresario libanés, asentado en Barranquilla, Saab comenzó como vendedor de llaveros promocionales antes de incursionar en el sector textil, con 100 almacenes que exportaban a más de 10 países, según biografías oficiales.

"Guiado por su espíritu de empresario cosmopolita, busca trasladar su capacidad emprendedora más allá de las fronteras" y se traslada a Venezuela "interesado en el ramo de la construcción", cuenta una serie en su canal en YouTube titulada "Alex Saab, agente antibloqueo".

El primer contrato que firmó en Venezuela lo hizo en 2011 en el palacio presidencial de Miraflores. Entonces, Maduro era canciller y el presidente, Hugo Chávez. Un Saab joven con una pequeña cola de caballo sube a la tarima y firma una "alianza estratégica" para "la constitución e instalación de kits para la construcción de viviendas prefabricadas".

En el acto estaba presente igualmente el entonces mandatario colombiano Juan Manuel Santos.

"Ofrecí un sistema italiano de construcción", dijo Saab en una entrevista con el diario El Tiempo en 2017. "Luego de un año de trabajo y tocar puertas, logramos entrar y abrimos una fábrica".

"Debo ser enfático en esto", añadió. "No conozco al presidente Maduro, más allá de un par de actos protocolarios".

Maduro creó en 2016 los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), un plan de distribución de alimentos subsidiados en un momento de desabastecimiento de más de dos tercios de productos básicos. Y Saab se convirtió en uno de los proveedores, logrando "importantes acuerdos comerciales", según su serie en YouTube.

En 2018, de acuerdo con esa versión, asume "como funcionario público" la "misión" de adquirir en Rusia e Irán "alimentos, medicinas, repuestos para las refinerías y diferentes empresas".

Saab se felicita por ejemplo por la ruta de combustible iraní, que abrió "por instrucciones, guía y visión del presidente Nicolás Maduro", a quien en 2017 dijo no conocer.

Irán ha enviado buques de gasolina a la otrora potencia petrolera, blanco de un embargo petrolero de Estados Unidos, que ha acribillado a Maduro con sanciones buscando su caída.

La exfiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, lo ha catalogado como "principal testaferro de la autocracia" de Maduro y su familia, y aseguró que su extradición "es un logro para quienes buscamos justicia contra los responsables de la tragedia y el caos que viven los venezolanos".

Entrevista de Roberto Deniz para RFI realizada por Paula Estañol. Con AFP.