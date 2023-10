Se fractura la derecha argentina con el apoyo de Bullrich a Milei para el balotaje

Patricia Bullrich aclaró que no hablaba en nombre de su coalición Juntos por el Cambio, sino como candidata que había recibido los votos de más de seis millones de argentinos.

Unas horas más tarde, Gerardo Morales, figura de Unión Cívica Radical, el ala moderada de la coalición de centro-derecha, la acusó de poner en peligro el futuro del país por apoyar a Javier Milei. “Es una gran irresponsabilidad lo que ha hecho Patricia. Ella no es quien para hablar en representación de los votantes. Yo la voté y lo que ella dijo no me expresa”, declaró.