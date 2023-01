Se multiplican los ‘bancos de calor’ en el Reino Unido para combatir la crisis energética

En la zona de Birmingham, casi la mitad de la población no puede permitirse pagar una calefacción adecuada. Beth Bailey, directora de Nechells Pod, es muy consciente de los retos a los que se enfrenta la zona. "A las personas que atendemos aquí les afecta mucho este problema", afirma Beth Bailey. "Los que están trabajando lo hacen para plataformas, como Uber, o con contratos precarios, y no tienen unos ingresos estables o elevados. Aquí, nuestra trabajadora social es asesora energética, puede ayudarles con el proceso de obtención de ayudas", añade.

"Los bancos de calor no deberían existir. Sabemos que hay mucha gente comprometida, que hace todo lo posible para que sus vecinos no pasen frío. Pero creemos que esto no es sostenible. No podemos seguir así. Deberíamos haber invertido en renovables hace mucho tiempo, deberíamos tener una tarifa energética progresiva, para que usted y yo no tengamos que pagar tanto por unidad como el propietario de un chalet o una piscina", denuncia.