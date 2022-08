Seis meses después de la invasión rusa, un conflicto de resultado incierto

“Tengo la sensación permanente de no estar en casa. Me siento mal. Me siento mal cada mañana cuando me despierto. Me preocupan mis amigos que siguen en Ucrania. Me siento como un refugiado. ¿Mi mayor deseo? Que todos mis amigos están vivos, lo cual no es el caso, perdí a tres de ellos. Dos como soldados, y un tercero fue asesinado en Boucha”, explicaba a RFI Anna, refugiada ucraniana en Berlín.