Sextorsión: cuando los adolescentes se convierten en el principal objetivo de los ciberdelincuentes

El grupo, que reúne a víctimas de este método de chantaje, que consiste en amenazar a alguien con difundir fotos o vídeos íntimos si no paga a su agresor, cuenta con 23.000 miembros. Todos los que hablan tienen seudónimos y algunos dicen ser menores. Los mensajes suelen empezar así: "Me acaban de engañar". El resto de las historias varían poco. “Estaba chateando en Instagram cuando recibí un mensaje de una cuenta bastante realista", cuenta una víctima. “Empecé a hablar con la 'chica' y rápidamente pasamos a Snapchat. Empezamos a intercambiar fotos y todo". Es entonces cuando la conversación cambia de tono: "¡Voy a arruinarte la vida! Te voy a arruinar la vida", recibe a cambio. El texto va acompañado de fotos de él masturbándose. "Entonces", continúa, "'ella' creó un grupo con mis hermanas y muchos amigos y me amenazó con filtrar todo si no le pagaba 5.000 dólares". Acabó bloqueando a su "sextorsionador”, no sin antes enviarle unos 250 dólares. Desde entonces, nada.

Las cantidades solicitadas rondan los cien euros, que suelen pagarse con tarjetas de prepago para no dejar rastro. "Hay que tener en cuenta que desde que se inicia la conversación hasta que se envía el dinero pasan unos 45 minutos. Sucede muy rápido", advierte el representante de la Oficina de Menores. Esta presión puede tener efectos desastrosos en los adolescentes. "No hay nada más íntimo que un cuerpo desnudo, nada que queramos proteger más", señala Samuel Comblez, del 3018. Por eso estos ataques son especialmente desestabilizadores. En Estados Unidos, una veintena de menores se han quitado la vida tras un intento de sextorsión, según el FBI.

Asegura tus cuentas, no envíes fotos de desnudos o de contenido sexual, sobre todo a desconocidos, y no muestres tu rostro. Si eres víctima de un intento de sextorsión: corta el contacto con el acosador, no pagues y habla de ello. El representante de la Ofmin matiza que, por lo general, si no pagas, la imagen no se difunde. "Tienen tantas víctimas potenciales a su alcance que no van a perder el tiempo difundiendo la imagen cuando hay otras personas que sí estarían dispuestas a pagar".