Siguen los combates en Sudán y el secretismo sobre negociación de tregua

Estadounidenses y sauditas afirman que los beligerantes están negociando una tregua en Arabia Saudita. Pero ni el ejército del general Abdel Fatah al Burhan ni las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) del general rival Mohamed Hamdan Daglo cuentan nada de las conversaciones entre sus enviados. "La delegación del ejército sólo hablará de la tregua y de cómo aplicarla correctamente para facilitar los accesos humanitarios", se limitó a decir a AFP el general Nabil Abdallah, portavoz del ejército.

Los paramilitares de las FAR no dijeron nada sobre estas negociaciones, que se celebran tras una seguidilla de ceses el fuego sistemáticamente vulnerados en las semanas previas. Riad y Washington no anunciaron ni el inicio formal de las conversaciones en la ciudad saudita de Yeda ni el contenido exacto de las mismas.