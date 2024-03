Siria: 13 años después del inicio de la guerra, ‘ya no hay esperanza, ya no hay país’

El 15 de marzo de 2024, Siria entra en su decimocuarto año de guerra, un conflicto sin resolver que se ha cobrado más de 400.000 vidas. Siria sigue siendo la mayor crisis de desplazados del mundo: más de 13 millones de personas han huido del país o están desplazadas dentro de sus fronteras. Los que se han quedado temen hablar de los últimos años. Anas*, de 65 años, y Maryam*, de 49, acaban de abandonar el país. Nos cuentan sus historias.

RFI: ¿Por qué acaban de abandonar Siria?

Anas: Salí de Siria a finales del año pasado para encontrar a mi mujer y a mi hijo, que huyeron de la guerra y a los que no veía desde hacía años. Mi mujer llegó a Francia con mi hijo en 2016, huyendo de la guerra. Le concedieron un permiso de residencia de diez años. Yo me quedé en Damasco y ahora he venido de verdad para estar con mi hijo, al que no he visto crecer. Ahora estoy descansando un poco y voy a volver a Siria. No he salido de Siria desde el inicio de la revolución en 2011.

Maryam: Salí de Siria hace sólo unos meses, con mi marido y mis dos hijos. Todos esperábamos que la situación mejorara, así que esperamos. Además, mi marido y yo también tenemos familia allí, en Damasco, así que fuimos aplazando la salida. Pero al final, decidimos que por el bien de nuestros hijos, por su futuro, no podíamos quedarnos más tiempo.

¿Por qué decidieron quedarse en Siria?

Anas: Esa es una buena pregunta.... Quizás tenía la esperanza de ver algo con lo que había soñado desde niño, como toda mi generación. Tener un poco de libertad en este país. Decidí quedarme porque tenía esperanza, la verdad. Yo y toda mi generación nunca hemos conocido la palabra "victoria". En todo caso, la gente de mi edad, realmente no hemos tenido ninguna victoria en nuestras vidas, ni libertad, ni nada durante 50 o 60 años. Y yo quería quedarme, tenía cosas que hacer, era profesor. Sabía que siempre había alumnos esperándome cada mañana. Era como un deber para mí. No podía dejarlo todo, a pesar de que realmente había perdido a mi familia, de que mi matrimonio se había roto a causa de la guerra. Pero tenía el deber de quedarme. Amo Siria...

Maryam: Al principio, pensé que todo iba a ir mejor, en todos los sentidos. Pero luego tuve la sensación de que todo se iba a convertir en una guerra de la que nunca saldríamos tranquilos. Era demasiado triste, sabíamos que se iba a convertir en un horror. Todo ese tiempo tuvimos miedo, de todo. Y yo siempre tuve miedo por mis hijos, siempre tuve miedo de irme de casa. Pero siempre tuve la esperanza de que la guerra terminara. Que el país mejoraría, que se abriría al mundo, etcétera. Que reconstruiríamos el país que amamos. Por eso nos quedamos tanto tiempo.

¿Cómo han vivido estos trece años?

Anas: Realmente, al principio fue una gran alegría, pero muy pronto se convirtió en una auténtica guerra. Toda mi familia se dispersó por el mundo, a Europa, Egipto y Turquía. En Siria aún tengo a mi madre, una hermana y un hermano. No pueden salir, y en cualquier caso mi madre se niega. Ella está en casa, ellos están en casa.

Económicamente, desde 2011, ha sido un auténtico desastre; no se puede comparar con lo que era antes. Es un gran cambio. Estuve en Francia durante un cierto periodo de mi vida, luego, en 2008, decidí volver a Siria. Pensé que la vida allí era mejor que en Francia en aquel momento. Entre 2008 y 2011, fue la época dorada de Siria. Había turistas por todas partes... Más de 5 millones al año. La gente hablaba de Siria en términos elogiosos. Era magnífico. Cuando llegó 2011, pensamos que todo iba a cambiar a mejor. Pero entonces estalló la guerra. La vida cotidiana se convirtió en una pesadilla. La vida se volvió demasiado cara. La pobreza aumentó de forma increíble, la inflación se disparó. Por ejemplo, en 2011 un bocadillo de kebab costaba 35 libras (0,0025 euros), hoy cuesta 20.000 libras (1,40 euros) ..... Hoy en día, la gente no tiene ni siquiera un dólar al día para vivir.

Desde el punto de vista de la seguridad, hemos vivido un periodo de presión peor que nunca, peor que en los años ochenta y noventa. Es realmente una locura y extremadamente difícil. Desde el punto de vista político, todos los que se han quedado en Siria se han visto aún más obligados a callar. Es el precio de quedarse. Se han prohibido todas las formas de expresión, más que antes de 2011, o lo haces con el miedo a las represalias en el estómago. Creo que tuve suerte, quizá mi condición de profesor me protegió un poco. Pero sólo un poquito. Y digamos que hablaba 'bien' al expresarme. Pero todo es peor, peor que antes de 2011. Por ejemplo, como artista que soy, me privaron de mi material durante más de diez años. Me prohibieron practicar mi arte. Era imposible. Y todavía lo es, o necesitas muchos permisos.

Maryam: Al principio no fue tan mal, estuvo bien, trabajamos muy bien. Pero en cuanto llegó el embargo, las cosas se pusieron extremadamente difíciles. Hoy, en Siria, no puedes ganarte la vida si no recibes dinero del exterior. Por eso los cafés están llenos, porque el precio del café ha subido de 50 libras a 15.000 libras (1 euro). Antes de 2011, una bolsa de pan costaba 15 libras, ahora cuesta 8.000 libras.... Y hay constantes cortes de electricidad, incluso en Damasco. Ahora, la gente se está organizando en sus bloques de apartamentos para instalar un generador, por ejemplo, para poder ver la televisión y utilizar Internet. Pero los problemas persisten. En verano hace mucho calor, en invierno mucho frío...

Así que, antes de 2011, podíamos salir, ir de fiesta, etc., salir con chicas, sin ningún problema. Era un país maravilloso. Después de 2011, el miedo se hizo real, nos atrevíamos a salir menos, nos paraban a menudo en coche, empezó a haber robos, etc. En cuanto a la libertad de expresión, desde Hafez siempre hemos tenido cuidado de no hablar demasiado de política o cosas así, pero hoy el sentimiento es aún más fuerte. Hemos oído tantas historias, de personas que han hablado desde 2011, y que han desaparecido... Durante los últimos trece años, ha sido aún más difícil porque hay dos bandos en el conflicto. En el pasado, los anti-Assadistas no hablaban en Siria, pero ahora están en una parte del país y se están imponiendo, y están en las calles. Toda esta gente va a la cárcel, es muy aterrador.

¿Cómo ve el futuro de su país?

Anas: Desde 2011, ha sido el miedo, hemos vivido doce años de miedo. La muerte está en todas partes. Hoy, la guerra casi ha terminado en las grandes ciudades como Damasco, pero la presión sigue ahí. El miedo sigue ahí, a la vuelta de cada esquina. El único problema es el régimen. Y el régimen no va a caer. Creo que todo ha terminado para Siria... Al menos durante los próximos diez años más o menos. No hay más esperanza, no hay más país. Por ejemplo, en Damasco, los suburbios han desaparecido, todo ha sido arrasado. Todos los habitantes se han ido o se han refugiado en el propio Damasco. Por desgracia, ya no tengo ninguna esperanza. A mi edad, creo que nunca podré ver este país libre. Está claro que los occidentales no quieren que nada cambie; este régimen parece convenirles. Algunos occidentales ni siquiera saben dónde está Damasco. Es increíble. Siria es mi infancia, toda mi vida.

Maryam: No puedo ver nada, de verdad. La vida es muy, muy, muy dura. No hay futuro. No puedes ver nada. Ahora lo veo todo negro. Pero aún tenemos esperanza porque amamos a nuestro país, aparte de a su presidente... No espero que caiga el régimen, de lo contrario habría caído hace mucho tiempo. Mi esperanza es que el país vuelva a la paz y se abra al mundo. Personalmente, espero volver a Siria lo antes posible... Incluso mañana si puedo. Echo de menos mi país, mi familia, mis amigos, la vida allí, todo...

(*Los nombres han sido cambiados)

