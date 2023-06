SubwayShirt: cómo las mujeres intentan esquivar el acoso en el transporte público

"Las camisas de metro son lo bastante grandes como para hacerte sentir segura, pero lo bastante pequeñas como para doblarlas y guardarlas en el bolso", dice una joven. "Cada vez que me olvido de mi camisa, me arrepiento y pienso en volver a casa", comenta una internauta, mientras que otra subraya que "es una forma de protegerme durante los viajes".

Nacida en Nueva York, esta tendencia tiene sus seguidoras en varios países. Pero el fenómeno no es nuevo. "No sabía que todo el mundo lo hacía también, es un gran problema en Londres", comentaba recientemente en sus redes sociales la influencer Sophie Milner. La sensación de inseguridad en el transporte público, e incluso en los espacios públicos en general, la ha llevado a menudo a cambiar su forma de vestir.

Según Léa Bages, directora de la consultora Égalité à la page, especializada en el tratamiento y la prevención de la violencia sexista y sexual, entrevistada por el diario Le Parisien, este tipo de estrategias siempre ha existido pero no funciona. "Puede que sientan que esto las tranquiliza, pero una camisa o una camiseta sueltas no evitan las miradas fijas ni las posibles agresiones", lamenta. "La ropa nunca es la responsable ni la causa de la agresión, sino el agresor", precisa.

Algo que pudo corroborar la creadora de contenidos Fiona Ylin: "Creo que esta técnica ya no funciona. Hoy me he puesto la chaqueta del metro y, en menos de una hora fuera, me han parado tres veces", cuenta en un video.