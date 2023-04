Sudán: civiles atrapados en el fuego cruzado entre el ejército y los paramilitares en Jartum

A pesar del riesgo de una bala perdida, los hombres extienden una alfombra en el suelo para compartir el iftar, la ruptura del ayuno en el mes sagrado del Ramadán. "Esta es una guerra entre dos ejércitos, pero son los ciudadanos los que derraman su sangre. No sabemos quién ganará, ambas fuerzas son poderosas, pero los civiles están atrapados en el fuego cruzado. Son días difíciles, no sabemos qué nos deparará el mañana”, dice.

“Llevamos temiendo estos combates desde el golpe de Estado del 25 de octubre. No puede haber dos ejércitos en un país. Aunque los revolucionarios tengamos problemas con el ejército, eso no significa que la RSF de Hemedti tenga derecho a tomar el control del país. Y más tarde, cuando todo esto termine, tendremos que resolver el problema con el ejército. Pero la FAR tiene que desaparecer, tiene que terminar”, explica Asma al-Amin, directora de un comité de resistencia en Jartum, una organización de la sociedad civil.

“Todavía se oyen disparos alrededor del hospital, no se puede ir de un barrio a otro. Las ambulancias no pueden circular, no pueden traernos más bolsas de sangre ni material médico. Algunos heridos no pueden llegar al hospital. A los médicos les gustaría venir a ayudar, pero tampoco pueden. Estar fuera es muy peligroso. Pero necesitamos poder traer más personal, necesitamos conseguir más suministros médicos. Tenemos que encontrar una solución en las próximas horas. Las dos fuerzas militares tienen que parar esta situación, no pueden dejarnos en esta situación de emergencia. Esto tiene que parar. Esto debe considerarse una situación humanitaria muy grave”, añade.