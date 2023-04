Sudán: ‘Terminada la misa, cayó una bomba en la iglesia’: el relato de un cura español evacuado de Jartum

José Javier Parladé: Nos quedamos completamente aislados y ahí no había nadie. Era una de las cosas que más nos impresionaba al ver que no había nadie. Los sudaneses se habían ido a buscar familiares a otros sitios más tranquilos. Estaba vacío, no ella, ni comida, ni hay electricidad, ni hay agua. La vida era muy difícil. Eso a parte de los tiroteos, que los tienen atemorizados. Hay bombardeos disparos permanentes.