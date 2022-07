Sunak se afianza como el favorito para suceder a Boris Johnson

El miércoles los diputados tories deberán definir a los dos candidatos que se disputarán el liderazgo del Partido Conservador Británico. El favorito es el ex ministro de Finanzas, Rishi Sunak quien está siendo el más votado , le sigue Penny Mordaunt y Liz Truss, la favorita de Boris Johnson.

Truss es la favorita del bando de Boris Johnson , que según la prensa local, está haciendo presión para acorralar a su ex ministro de Finanzas, al que considera un “traidor”, afirma el diario The Times.

A pesar de que los cuchillos vuelen y de que la batalla interna sea intensa, para los especialistas, esta elección no va a suponer ningún volantazo en las políticas conservadoras. Cualquiera que sea el ganador en “la práctica no vamos a ver muchos cambios, no soy optimista sobre un cambio de dirección en el gobierno británico”, afirma a RFI, Andrés Mejía Acosta, profesor de Política Económica en King’s College de Londres.