Tailandia: candidato reformista a primer ministro es suspendido como diputado

Sin embargo, el líder del partido progresista que ganó las elecciones de mayo todavía puede mantener su candidatura a primer ministro, aunque tuvo que dejar la cámara y no podrá votar. Mientras se conoció esta decisión, el Parlamento estaba reunido para debatir por segunda vez sobre la candidatura de Pita.

"Me gustaría decirles adiós hasta que nos volvamos a ver", dijo en la cámara el diputado de 42 años, levantando su puño mientras se retiraba vitoreado por sus colegas. "Sin dudas no tendré suficientes apoyos (en el Parlamento) para ser nombrado primer ministro", reconoció el líder del partido Move Forward (Avanzar) en un mensaje publicado en su cuenta Instagram. "Es evidente que el voto del pueblo no es suficiente para gobernar el país", agregó.