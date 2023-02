‘Team Jorge’: la empresa fantasma israelí acusada de injerencia en elecciones de todo el mundo

El proyecto de investigación Story Killers, del consorcio Forbidden Stories, revela la existencia de “Team Jorge”, una misteriosa empresa israelí que ofrece un arsenal de servicios ilegales: hackeo de buzones de correo y mensajería privada de adversarios, distribución masiva de campañas de influencia que habrían injerido en elecciones presidenciales en todo el mundo. “Team Jorge” no tiene existencia legal y, al parecer, fue creada por ex-veteranos del Mossad y sus empleados son ex militares. Impacto también en México.

Los reporteros encubiertos pudieron presenciar la fabricación de perfiles por la máquina. "Uno le escoge el género, el color de la piel, nombre, origen, etc, etc. Le busca una foto en internet o en una base de datos que fabrica rostros y, ya. Así se crean los perfiles que resultan indetectables para los ingenieros de seguridad Facebook" dice Métézeau y agrega "ellos han creado 39 mil de estos perfiles que son muy fáciles de activar y se vuelven rápidamente virales".

Sobre los clientes de Team Jorge, el periodista del consorcio afirma que " puede ser un partido político oficialista o de la oposición. Puede ser un candidato o candidata electoral. Una empresa o una persona involucrada en círculos económicos que quiere desarrollar un negocio o por el contrario que quiere manchar la reputación de su competidor. Puede ser cualquiera. Ellos no son muy exigentes. Poco les importa el mensaje y la identidad, solo les interesa transmitir los mensajes. Métézeau precisa que hay tres sectores geográficos donde la empresa ilegal israelí de desinformación no trabaja "Ellos no tocan la política nacional estadounidense, ni a Israel, ni a Rusia".