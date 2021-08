Terremoto de Haití: los jóvenes de Maniche, preocupados por las zonas más remotas

Escucha esta nota aquí

Cinco días después del fuerte terremoto que ha devastado el suroeste de Haití, causando la muerte de 2.189 personas según el último informe, se están organizando convoyes de ayuda humanitaria. Sin embargo, las víctimas de la catástrofe se movilizan sin descanso, ya que recuerdan sus dificultades para encontrar ayuda tras el huracán Matthew en 2016.

Con nuestra corresponsal en Haití, Amélie Baron

En Maniche (oeste del país), los jóvenes trabajan por su pueblo, pero sobre todo por los que viven en zonas remotas. El lugar está a sólo 20 km de la costa, pero se tarda una hora en llegar desde Les Cayes, la capital del departamento, porque la carretera es muy mala.

En la hondonada de las montañas, pocos edificios han resistido el terremoto, como deplora Rose Hurguelle Point du Jour, de 35 años: "Estamos desanimados porque ni siquiera nos habíamos recuperado de Matthew. Todas las instituciones que teníamos en la comuna han caído. Ya no tenemos iglesia, el salón parroquial, el dispensario se ha derrumbado totalmente”.

“Todas las casas -dice este habitante de Maniche- han sido destruidas y en las secciones comunales es aún peor. Todavía no podemos saber cuántas personas han muerto porque ya no tenemos red telefónica. Nosotros, que estamos aquí en el centro de Maniche, seguimos más o menos bien, pero hay lados que están aislados por la crecida de los ríos. Seguro que hay gente que necesita ver a un médico porque aquí no hay médicos. De hecho, tampoco hay ninguno aquí en el centro de la ciudad. Vemos a la gente ir y venir, pero todavía no nos ha llegado nada”, agrega.

Dinámica y decidida, Rose lleva desde el sábado publicando en las redes sociales fotos de los daños sufridos a su alrededor para concienciar sobre la situación. Después de estar hoy en el foco de atención, esta mujer de 35 años espera que su comunidad y los habitantes de las montañas vecinas no sean olvidados.

Ayudas estadounidenses

El caos sigue reinando en el suroeste del país y los damnificados tienen que hacer frente además a las precipitaciones provocadas por el huracán Grace.

Estados Unidos fletó ocho helicópteros del ejército desde Honduras para seguir con las evacuaciones por razones médicas. Además, el "USS Arlington" está a punto de llegar a Haití con un equipo médico a bordo.

"Tenemos alrededor de 600.000 personas directamente afectadas y que necesitan ayuda humanitaria inmediata", dijo Jerry Chandler, director de protección civil de Haití, desde el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional en Puerto Príncipe.

"Tuvimos que encontrar medios para garantizar la seguridad, lo que sigue siendo un gran desafío. Sabemos que había un problema al nivel de la salida sur de Puerto Príncipe, en Martissant, pero este problema aparentemente está resuelto ya que hemos podido pasar en los dos últimos días", explicó.

Tregua de bandas armadas

Desde principios de junio, el tránsito seguro era imposible en dos kilómetros de la carretera nacional que atraviesa Martissant, un barrio pobre de la capital haitiana asolado por enfrentamientos entre bandas.

Tras el terremoto, cesaron los disparos esporádicos y los ataques al azar contra vehículos, sin que se haya realizado ningún operativo policial para recuperar el control del barrio, según las autoridades.

Si bien esta tregua tácita respetada por las bandas armadas es un alivio para los servicios humanitarios, la distribución de ayuda a los damnificados no deja de ser complicada.

"Nos enfrentamos a poblaciones algo frustradas e impacientes que causan problemas y que precisamente bloquean los convoyes", dijo Jerry Chandler.

"La idea es poder llegar lo más rápidamente posible y atender a la mayor cantidad de gente", añadió.