Testimonios desde Ucrania, a un año del inicio de la guerra

“Ahora la situación es mejor, pero tenemos tanta incertidumbre. Uno no puede ni planear su futuro ni pensar en cosas cotidianas. Todos estamos preocupados por las noticias, por nuestros amigos, nuestros familiares. Claro que es todo muy difícil y muy diferente, porque nadie, nadie pudo acostumbrarse a esto”, agrega la mujer.

Por su parte, Illa, un camarero de 23 años, cuenta que, “ cuando empezó la invasión, era representante de ventas de uno de los almacenes en Odesa … Tuve que escapar a mi ciudad en el oeste de Ucrania y luego, al comienzo del verano, me vine a Kiev”.

“Recientemente he pensado cómo las cosas han cambiado. Hay momentos positivos como que he conocido a personas nuevas… Tengo nuevas oportunidades, nuevas posibilidades, nueva ciudad. Claro que hay momentos extremadamente tristes, desagradables. Todos esos momentos hacen que me preocupe. Como ataques, terror, genocidios como el de Bucha”, prosigue el joven.