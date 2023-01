Trampa en la facultad: el 50% de los trabajos entregados, realizados con inteligencia artificial

Tres semanas después del encargo, el profesor se puso a corregir los textos, descubriendo un extraño patrón de escritura. "No se trataba de un ‘copiar/pegar’. Pero los textos se construyeron exactamente igual", afirma. "Eran las mismas construcciones gramaticales. El razonamiento se llevó a cabo en el mismo orden, con las mismas cualidades y los mismos defectos. Y, por último, estaban ilustrados con un ejemplo personal, relacionado con una abuela o un abuelo... Así que parecía obvio que estos trabajos no eran normales. Pero no entendí inmediatamente de qué se trataba. Evidentemente, no se trataba de un plagio de un sitio”, explica en declaraciones al diario Le Progrès.