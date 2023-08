Trump domina con su ausencia el primer debate de las primarias republicanas

Durante el debate, no hubo un ganador claro y ningún momento pareció capaz de cambiar la dinámica actual. “Al final, sin ganador, el ganador fue Trump", resumió un comentarista. Sin embargo, sí destacó una secuencia, cuando el periodista de Fox News Bret Baier preguntó a los candidatos quién de ellos seguiría apoyando al ex presidente aunque fuera condenado. Cinco de los ocho levantaron la mano. Se abstuvieron el gobernador de Arkansas, Asa Hutchinson, y el exgobernador de Nueva Jersey, Chris Christie.