Trump: 'Mi único crimen es defender a este país de quienes quieren destruirlo'

Trump no se cortó a la hora de repasar todo el memorial de agravios que ha ido acumulando desde que, aún en la Casa Blanca, fue investigado por la trama rusa —la posible connivencia del Kremlin para ayudarle a ganar las elecciones de 2016— o sometido a los dos impeachments, o juicios políticos , de los que salió indemne.

Si pocas horas antes, Trump pareció algo derrotado ante el juez Juan Merchan, en Manhattan, el expresidente recuperó rápidamente su estilo político habitual en pocas horas con un desafiante discurso. "Nunca pensé que esto pudiera pasar en Estados Unidos. El único crimen que he cometido ha sido defender sin miedo a esta nación de quienes tratan de destruirla".

Entre la audiencia que seguía en silencio sus palabras, destacaban numerosas personas tocadas con las gorras rojas de su movimiento MAGA (siglas de make America great again), que lanzó tras abandonar la presidencia en enero de 2021 y que ha designado como un movimiento de reconquista.

Frente a la Corte Criminal una muchedumbre de seguidores coreaba su nombre, nos cuenta nuestra corresponsal, entre ellos David Rem, que esta convencido que todo esto ha sido orquestado por los demócratas. "Si el señor Donald Trump hubiera dicho que no corre para la Presidencia en 2024 este circo de hoy y ayer nunca se hubierq sucedido; no ibamos a estar aqui, no iban a arrestarlo ni nada. Esto es porque tienen un gran miedo del señor Donald Trump y enfrentarlo en 2024."