Túnez: Migrantes subsaharianos rechazados vagan por el desierto en terribles condiciones

A principios de julio, las autoridades tunecinas expulsaron a cientos de migrantes a una zona desértica de la frontera libia, y unas 1.200 personas habrían sido devueltas a la frontera con Libia y Argelia. Desde entonces, la Media Luna Roja tunecina ha rescatado a decenas de ellos, pero otros no han tenido tanta suerte y siguen varados en la zona desértica de Ras Jedir. Los guardias fronterizos libios encontraron 15 cuerpos sin vida de migrantes subsaharianos.

No tienen agua potable ni alimentos, salvo la escasa ayuda que les llega a través de la Media Luna Roja libia. Intentan soportar el calor del día y el frío de la noche.

Los guardias fronterizos libios afirman que hay otros dos grupos de migrantes, cada uno de un centenar de personas, entre ellas mujeres y niños. No tienen teléfonos ni dinero y parecen estar atrapados. "Los libios no nos dejan entrar en su territorio y los tunecinos no nos dejan volver", se lamenta un testigo pidiendo ayuda.