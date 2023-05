Turquía: Erdogan llega en cabeza, pero no evita una segunda vuelta

El presidente saliente consiguió un 49,4% por delante del 45% de Kiliçdaroglu. Ambos finalistas han aceptado la segunda vuelta. Este resultado es un fracaso para Erdogan, que se encuentra por primera vez en situación de balotaje. Es una mala operación para Kiliçdaroglou que no dispone de ninguna reserva de votos. Ahora todas las miradas están puestas en el tercer candidato, Sinon Ogan, disidente del partido nacionalista MHP, se le atribuye alrededor del 5% de los votos.

“Aún no sabemos si la elección se ha terminado en primera ronda, pero si el pueblo nos conmina a una segunda vuelta, lo respetaremos. El recuento de votos del extranjero aún continúa”, dijo el presidente saliente Recep Tayip Erdogan (AKP) ante sus seguidores durante la madrugada.

Finalmente, no ha logrado revalidar su mandato en primera ronda, al no superar el 50 % de los votos exigidos. Se quedó muy cerca, eso sí, al recibir el 49,4 % de los votos y deberá enfrentarse el próximo 28 de mayo al candidato conjunto de la oposición, Kemal Kiliçdaroglu (CHP), que obtuvo cerca del 45 % de los votos, una cifra récord para él pero que se quedó varios puntos por debajo de lo previsto por las encuestas. Aun así, no arroja la toalla.