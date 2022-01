Ucrania: ‘Es hora de que los europeos sean protagonistas en esta crisis’

Escucha esta nota aquí

Rusia lanzó este martes nuevas maniobras militares no lejos de Ucrania y en la anexionada Crimea, horas después de acusar a Estados Unidos de "exacerbar" las tensiones al poner en alerta a 8.500 militares estadounidenses.

El presidente francés, Emmanuel Macron, dijo que quería proponer "una vía de desescalada" a su homólogo Vladimir Putin. Cyril Bret, profesor del Instituto de Estudios Políticos de París (Sciences Po París) y coautor del blog EurAsia, analiza la situación.

RFI: Los europeos intentan calmar la crisis ucraniana. Pero, ¿están a la altura de la crisis? ¿Cuánto valen realmente sus esfuerzos?

Cyril Bret: Ya llevan más de seis años pagando porque la Unión Europea en su conjunto, y en particular la pareja franco-alemana, es la que más apoya tanto a las finanzas públicas ucranianas como a los distintos presidentes ucranianos. Son los que, durante los últimos seis años, han mantenido con mayor constancia el equilibrio de fuerzas con Moscú, primero para hacer cumplir los acuerdos de Minsk, luego para relanzar las negociaciones entre los beligerantes y hoy para garantizar a Kiev su apoyo inquebrantable a los principios de la soberanía ucraniana y la integridad del territorio ucraniano, especialmente en lo que respecta a Crimea.

Para estas negociaciones, Emmanuel Macron quiere relanzar el formato de Normandía que asocia a Rusia, Ucrania, Alemania y Francia. Un formato que no ha tenido mucho éxito en la crisis de Donbass...

Es cierto. Pero ya es hora de que los europeos sean actores en esta crisis y no niños que se quedan fuera del escenario. Desde hace dos meses, Rusia tiene una relación de poder directa con Estados Unidos. Estados Unidos no tiene los mismos intereses en Ucrania y en Europa que los europeos. Por supuesto, Estados Unidos y los europeos están de acuerdo en mantener su relación de poder con Rusia. Pero cuando Estados Unidos anuncia sanciones contra Rusia, el coste es bastante bajo para su propia economía, el coste es bastante bajo para su propia geoestrategia. Para los europeos, Rusia es un vecino y eso no cambiará; un proveedor de gas, de minerales y eso no cambiará. Y también es una potencia con la que tenemos que lidiar, especialmente en Europa del Este, Europa Central, la zona del Báltico, la zona del Ártico y la zona del Mar Negro. Así que los europeos son los realistas, en absoluto los Estados Unidos, que inmediatamente impulsan una respuesta maximalista.

Los europeos son realistas, dice usted, pero también bastante optimistas. A diferencia de Estados Unidos, no hacen volver a las familias de sus diplomáticos destinados en Kiev. Hay que restarle importancia, dicen en Bruselas. Entonces, ¿tiene razón la Unión Europea o cree que las acciones de Rusia siguen siendo inevitables?

Ya lleva seis años ocurriendo. No se respeta la soberanía ucraniana. No se respeta la integridad del territorio ucraniano. Y ya se están llevando a cabo operaciones más o menos secretas. No, la postura de los europeos es tener una gradación en la respuesta a Rusia ante la degradación en Ucrania.

Tras dos semanas de negociaciones con Rusia, Estados Unidos decidió que ya no era útil y que era el momento de prepararse para la guerra. Creo que hay una idea del trabajo entre un campo que es más para hacer sonar la alarma, los Estados Unidos, el Reino Unido y un campo que es más para dar sus oportunidades a la negociación que sabemos, de todos modos, muy difícil con Rusia.

Así que es mejor ver esto en términos de una división del trabajo entre europeos y americanos, más que entre rivalidades o desacuerdos. Esta fue la principal conclusión de la reunión entre Antony Blinken y los ministros de Asuntos Exteriores el lunes. Y no hay diferencias en los objetivos estratégicos. Pero hay diferencias en la forma de lograr un equilibrio de poder productivo con Rusia. Este es el sentido de la declaración de Josep Borrell [el lunes 24 de enero].