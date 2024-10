Un desertor ucraniano denuncia una ‘movilización de por vida’ sin perspectivas de futuro

De hecho, fue este problema de salud el que desencadenó su decisión: declarado apto por las autoridades médicas, fue en el sector privado donde le dijeron que necesitaba una operación urgente para extirparle un quiste del estómago. “Desde entonces, no he estado en casa, me he quedado con amigos y he pasado la noche con ellos. He empezado a moverme de la casa de un amigo a la de otro para cubrir un poco mis huellas”, dice.