Un polémico funeral de Estado para despedir a Berlusconi

El funeral de Estado por Silvio Berlusconi estaba previsto por protocolo y va acompañado por una jornada de luto nacional, algo inédito para un ex primer ministro que, sin embargo, no es del agrado de todos los italianos.

El último adiós a Berlusconi será como su vida misma: polémico y con el emblemático Duomo como escenario. Italia despide este miércoles en Milán al ex primer ministro con un funeral de Estado en el que se esperan miles de personas y los más altos responsables políticos del país, aunque pocos dignatarios extranjeros y con el que no todos están de acuerdo en el país pese a que se trata de la figura que más ha influido en la historia contemporánea del país.

El funeral de Estado, previsto por protocolo, estará acompañado por una jornada de luto nacional, algo inédito para un ex primer ministro que, sin embargo, no es del agrado de todos los italianos. "El funeral de Estado está previsto y es justo, pero el luto nacional para una persona divisiva como Silvio Berlusconi me parece una decisión inoportuna", dijo Rosy Bindi, ex ministra de izquierdas en el segundo gobierno de Romano Prodi (2006-2008), a la radio pública.